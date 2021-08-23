قائد الثورة يعزي بوفاة العالم والمفكر البارز "حكيمي"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قدم سماحة القائد في برقيته، التعازي بوفاة العالم والمفكر البارز محمد رضا حكيمي.

وجاء نص رسالة قائد الثورة الإسلامية هو كما يلي:

مع الأسف تلقيت نبأ وفاة العالم والمفكر البارز السيد محمد رضا حكيمي قدس الله نفسه وهو كان باحثًا كبيرا ، وكان يجيد في الأدب ، ومفكرًا مبتكرًا ، وعالمًا إسلاميًا عادلاً. قضى حياته في خدمة التعاليم السامية للقرآن والسنة،وترك مؤلفاته القيمة.

وأتقدم بأحر التعازي لأسرة الحكيمي الكريمة وخاصة أخيه الكريم وكذا لجميع أصدقاء المتوفى والمعجبين به وأتمنى الغفران له من الله تعالى.

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