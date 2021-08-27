رئيسي في "خوزستان" للاطلاع على مشاكل أهالي المحافظة والبحث عن حلول سريعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال رئيسي لدى وصوله مطار الاهواز ان زيارته تهدف للاطلاع على مشاكل أهالي المحافظة والبحث عن حلول سريعة لزيارته التي تستغرق يوما واحداً.

ورافق رئيسي، في الزيارة، عدد من الوزراء بينهم وزير الطاقة والداخلية والجهاد الزراعي والصحة ورئيس منظمة التخطيط والميزانية.

وخلال زيارته لمستشفى رازي في الأهواز أمام حشد من الكوادر العلاجية والطبية اليوم الجمعة: إن أولويتنا تتمثل بمعالجة تفشي كورونا والحكومة تبذل كل ما في وسعها لمساعدة أهالي محافظة خوزستان في هذا الصدد.

ودعا الى استخدام المعسكرات اذا دعت الحاجة إلى المزيد من الأماكن لاستشفاء مرضى كورونا.

وتابع: إن الحكومة تبذل قصارى جهودها واهتمامها لمعالجة المشاكل الناجمة التي سببها تفشي كورونا وسنعمل على تحسين الاوضاع.

وأشاد بجهود الكوادر الطبية والطواقم العلاجية في المحافظة.

وعلى هامش مراسم تدشين مشروع نقل المياه الصالحة للشرب الى قريتي جفير 1 و2 بمدينة هويزة في محافظة خوزستان (جنوب غربي البلاد).

ويتم تنفيذ مشروع الإمداد بالمياه في هاتين القريتين بالتعاون بين شركة المياه والإسالة وحرس ولي العصر (عج) الثوري بمحافظة خوزستان.

وأكد رئيسي: "نحن واقفون الى جانب أهالي خوزستان الثوريين ونفكر في حل مشاكل خوزستان بكل ما في وسعنا".

وفي سياق متصل، أعلن مدير شركة المياه والإسالة بمحافظة خوزستان، محمدرضا كرمي نجاد: يتم تغطية 175 أسرة، تضم 515 فرداً وأكثر من 7000 رأس من الماشية، بالماء الصالح للشرب من خلال تنفيذ هذا المشروع في قريتي جفير 1 و 2.

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