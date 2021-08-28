رئيسي في "خوزستان" للاطلاع على مشاكل أهالي المحافظة /تسجيل 571 وفاة بكورونا

في أول زيارة؛ رئيسي في "خوزستان" للاطلاع على مشاكل أهالي المحافظة والبحث عن حلول سريعة

وصل الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الى الاهواز مركز محافظة خوزستان /جنوب غرب/ صباح يوم الجمعة في أول زيارة ضمن جولات الحكومة في المحافظات.

الخارجية الإيرانية: طهران تندد بالهجمات الإرهابية في كابول وتدعو لتشكيل حكومة شاملة بأقرب وقت

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الهجمات الإرهابية في كابول يوم الخميس ومنها استهداف المطار، وأعرب عن أمله في تشكيل حكومة شاملة في كابول في أقرب وقت تضطلع بواجباتها في حماية أرواح الناس وممتلكاتهم.

دبلوماسي إيراني؛ إيران ترحب بفكرة بخصوص اجتماع وزراء خارجية جيران أفغانستان في طهران

اعلن نائب وزير الخارجية الإيرانية ومدير عام منطقة غرب آسيا بالوزارة، رسول موسوي، عن استعداد إيران لاستضافة اجتماع جيران أفغانستان في طهران.

الرئيس الايراني يرعى مراسم تدشين ايصال مياه الشرب الى قرى في خوزستان

تم تدشين مشروع ايصال مياه الشرب الى قرى منطقة جفير في محافظة خوزستان برعاية الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يوم الجمعة.

زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب مدينة إيذه في محافظة خوزستان

أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران أن زلزالا قوته 4.2 درجة ضرب مساء يوم الجمعة اطراف مدينة إيذه في محافظة خوزستان .

وزارة الصحة: تسجيل 571 وفاة جديدة بكورونا و 36 الفا و279 إصابة في إيران

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر يوم (الجمعة) الى 105 آلاف و287 شخصا، بعد تسجيل 568 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

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