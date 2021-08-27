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٢٧‏/٠٨‏/٢٠٢١, ١١:٣٠ ص

بايدن يرجئ لقاءه مع بينيت إلى الجمعة بعد هجوم كابول

بايدن يرجئ لقاءه مع بينيت إلى الجمعة بعد هجوم كابول

أرجئ الاجتماع الثنائي الذي كان مقرراً بين الرئيس الامريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي نفتالي بينيت في البيت الأبيض أمس الخميس إلى اليوم الجمعة بعدما ألغى الرئيس الأمريكي كلّ مواعيده للاهتمام بتفجيري كابول.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال البيت الأبيض أمس الخميس إنّ الاجتماع الثنائي للرئيس أرجئ إلى الجمعة.

وكان من المقرّر أن يلتقي بايدن وبينيت أمس الخميس.

ووفقاً لمصدر في الوفد المرافق لـ بينيت فإنّ الاجتماع سيعقد صباح الجمعة.

ويأمل بينيت في إعطاء دفع جديد للعلاقات مع الإدارة الأمريكية الديموقراطية بعد سنوات بنيامين نتانياهو الـ12 في الحكم.

إلا أن الأزمة في أفغانستان ألقت بظلالها على الاجتماع حتى قبل التفجيرين قرب مطار كابول اللذين تسببا بسقوط أكثر من 60 قتيلاً بينهم 12 عسكرياً أمريكياً.

/انتهى/

رمز الخبر 1917310
https://ar.mehrnews.com/news/1917310/

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