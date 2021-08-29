  1. إيران
  2. السياسة
٢٩‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٣:٤٠ م

خلال لقائه نظيره السوري بدمشق؛

امير عبداللهيان: إيران وسوريا تتخذان خطوات كبيرة في محاربة الإرهاب الاقتصادي

امير عبداللهيان: إيران وسوريا تتخذان خطوات كبيرة في محاربة الإرهاب الاقتصادي

التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان نظيره السوري فيصل المقداد في دمشق ، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كان امير عبداللهيان قد شارك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، والذي حضره مسؤولون من دول الجوار العراقي وفرنسا ومصر والامارات وقطر.

واجرى وزير الخارجية الايراني على هامش مؤتمر بغداد، محادثات مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي اضافة الى عدد من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر.

وسيجري وزير الخارجية الايراني في دمشق محادثات مع كبار المسؤولين السوريين تتناول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان أمير عبداللهيان قد صرح قبل وصوله الى بغداد بانه كان ينبغي دعوة سوريا، كجار مهم للعراق، لحضور مؤتمر القمة.

وأضاف: "طبعا نحن على اتصال ومشاورات مع القيادة السورية فيما يتعلق بالأمن والتنمية المستدامة للمنطقة، وسنتشاور مباشرة مع دمشق حول "قمة بغداد"، والتأكيد على الدور المهم لدول المنطقة في أي مبادرة إقليمية.

/انتهى/

رمز الخبر 1917384
https://ar.mehrnews.com/news/1917384/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 12 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات