انشاء منصة لمراقبة المنظمات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس التنفيذي للشركة الايرانية المختصة بالذكاء الصناعي، السيد جواد حسيني، قال: "تأسست شركتنا عام 1993 في مجال القياسات التنظيمية المتقدمة وأنظمة الدعم والمحاكاة".

وأضاف: "ان بداية نشاط الشركة كان من خلال إجراء ابحاث حول تطوير الشركات الايرانية"، مؤكدا ان انشطتنا توجّهت نحو انتاج وتطوير التقنيات.

ووفقًا له ، فإن ناتج هذه المنصة يستخرج المخاطر ونقاط القوة والضعف في المنظمات ويساعد المديرين على أن يكونوا قادرين على تحديد مشاريع التحسين بشكل صحيح واتخاذ القرارات بمخاطر أقل وتنفيذها.

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