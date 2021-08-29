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٢٩‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٧:٠٠ م

على يد شركة معرفية ايرانية؛

انشاء منصة لمراقبة المنظمات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي

انشاء منصة لمراقبة المنظمات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي

نجحت شركة معرفية ايرانية بالاعتماد على الذكاء الصناعي في انشاء منصة قياس ومراقبة تنظيمية متقدمة ونظام دعم ومحاكاة القرارات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس التنفيذي للشركة الايرانية المختصة بالذكاء الصناعي، السيد جواد حسيني، قال: "تأسست شركتنا عام 1993 في مجال القياسات التنظيمية المتقدمة وأنظمة الدعم والمحاكاة".

وأضاف: "ان بداية نشاط الشركة كان من خلال إجراء ابحاث حول تطوير الشركات الايرانية"، مؤكدا ان انشطتنا توجّهت نحو انتاج وتطوير التقنيات.

ووفقًا له ، فإن ناتج هذه المنصة يستخرج المخاطر ونقاط القوة والضعف في المنظمات ويساعد المديرين على أن يكونوا قادرين على تحديد مشاريع التحسين بشكل صحيح واتخاذ القرارات بمخاطر أقل وتنفيذها.

/انتهى/

رمز الخبر 1917389
https://ar.mehrnews.com/news/1917389/

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