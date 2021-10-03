باحثون إيرانيون ينتجون مواد ماصّة للمعادن الثقيلة والمواد السامة والنفايات الصناعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس التنفيذي للشركة المعرفية محمد طبيبي أوضح في حديث له اليوم الأحد أن معدن الزيوليت من نوع "كلينوبتيلوليت" له خاصية امتصاص الرطوبة والسوائل والكاتيونات والهيدروكربونات، والتي بسبب المعالجة الانتقائية تمامًا لهذه المادة، فإننا في محاولة للحصول عليه، لإنتاج مادة ماصة لمعالجة مياه الصرف الصناعي.

وتابع الباحث الإيراني بالقول: "الزيوليت يمتص المواد الضارة أو المفيدة، لذلك فهو مادة مناسبة لامتصاص المخلفات الصناعية السائلة".

ولفت طبيبي أن "خاصية الامتزاز هذه ناتجة عن وجود أيونات سالبة حرة على جوانب الشبكة الجزيئية كليلينوبتيلوليت، والتي تتم معالجتها وتنشيطها وتحبس الكاتيونات (المعادن الثقيلة والمواد الأخرى وفقًا لنوع الاختيار)".

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة، أنه تم تنفيذ التصميم التجريبي لهذا المشروع، وأضاف: "إن المادة الماصة التي أعددناها، باستخدام قوة امتصاص المعادن الثقيلة والمواد السامة، يمكنها تحويل نفايات البلدية المرتشحة إلى أسمدة".

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