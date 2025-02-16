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١٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٨ ص

استخدام التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي يعتبر أمرا حيويا في قطاع المياه والصرف الصحي

استخدام التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي يعتبر أمرا حيويا في قطاع المياه والصرف الصحي

اعتبر الرئيس التنفيذي لقطاع المياه والصرف الصحي في ايران، الاستفادة من الخبرات والمعارف العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات لتقديم خدمات أفضل للمشتركين مبدأ أساسيا في أنشطة قطاع المياه والصرف الصحي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلاً عن وزارة الطاقة، أكد هاشم أميني أن مكاتب تكنولوجيا المعلومات في شركات المياه والصرف الصحي، نظراً لموقعها الخاص، يمكن أن تقدم مساهمة كبيرة في تعزيز أهداف صناعة المياه والصرف الصحي، وقال: "يجب ألا نهمل القدرات التكنولوجية والإبداعية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وعلينا أن نتحرك خطوة بخطوة في هذا المجال بالمعرفة الحديثة، لأن تقدم جميع مجالات عمل شركات المياه والصرف الصحي يعتمد على تقدم وتحسين هذه المكاتب".

وفي إشارة إلى قدرات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، اعتبر اميني أن الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في صناعة المياه والصرف الصحي ضرورة حيوية لا يجوز إهمالها.

/انتهى/

رمز الخبر 1954434

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