قوات الامن تضبط نحو طنين من المخدرات جنوبي شرقي البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عمليات الرصد والاستشراف الامني التي نفذتها القوات المنتسبة الى وزارة الامن خلال الاسبوع الحالي في هذه المحافظة، تكللت بضبظ نحو طنين من المخدرات.

وجاء في هذا التقرير، ان عملية ضبط المخدرات الاخيرة في كرمان صاحبها اعتقال 8 مهربين ومصادرة 7 عربات خفيفة وثقيلة، كانت في حوزة هؤلاء المهربين.

علما ان محافظة كرمان لكونها تقع بمحاذاة المحافظات الحدودية الشرقية للبلاد، تشهد باستمرار عمليات تهريب وتحركات عصابات الاتجار بمادة المخدرات المشؤومة؛ ما ادى الى خسائر مادية ومعنوية كثيرة في هذه المحافظة.

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