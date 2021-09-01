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٠١‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٩:٣٨ ص

الخارجية الأمريكية:

واشنطن لا تعتزم إعادة النظر في العقوبات المفروضة على "طالبان"

واشنطن لا تعتزم إعادة النظر في العقوبات المفروضة على "طالبان"

أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن لا تعتزم إعادة النظر في العقوبات المفروضة على حركة "طالبان" التي استولت على الحكم في أفغانستان مؤخرا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي له: "اليوم "طالبان" تحت نفس العقوبات والتصنيفات التي كانت قائمة أمس"، مشيرا إلى أن واشنطن تعتبر الحركة تنظيما إرهابيا.

وأضاف أن الوضع لن يتغير "في المستقبل المنظور". وتابع أن "تغيير الموقف إزاء "طالبان" سيكون مبنيا على وفائها بالتزاماتها".

وكان البيت الأبيض قد أكد في وقت سابق أن مسألة رفع أو تشديد العقوبات المفروضة على حركة "طالبان" ستكون مرتبطة بسلوكها، وأن واشنطن تتابع خطوات "طالبان" في أفغانستان عن كثب.

المصدر: تاس

/انتهى/

رمز الخبر 1917487
https://ar.mehrnews.com/news/1917487/

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