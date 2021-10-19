الولايات المتحدة لن تشارك في " عملية موسكو" الخاصة حول اوضاع أفغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في تصريح صحفي أدلى به: “لن نشارك في عملية موسكو. الترويكا + (روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان) منصة بناءة وفعالة. نتوقع العمل في إطار هذا المؤتمر لكننا لسنا في موقف يمكننا فيه المشاركة هذا الأسبوع”.

وأوضح أن الولايات المتحدة “يصعب عليها المشاركة خلال هذا الأسبوع”، لكنه أكد أن واشنطن تؤيد هذه العملية ويمكن أن تشارك فيها مستقبلا.

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستستضيف يوم 20 أكتوبر مؤتمرا حول الأوضاع في أفغانستان وتم توجيه الدعوة للمشاركة إلى كل من الولايات المتحدة والصين وباكستان والهند وإيران وحركة “طالبان”.

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