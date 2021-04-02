واشنطن ترحب باجتماع الدول الموقعة على الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية "نيد برايس"، يوم الخميس.

وفي وقت سابق أكد برايس أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن يناقش مع الحلفاء الأوروبيين سبل إنعاش الاتفاق النووي من خلال "سلسلة خطوات أولية" من قبل الجانبين، أي إيران والأطراف الموقعة على الاتفاق.

ومن المقرر أن يعقد اليوم الجمعة اجتماع افتراضي بين مسؤولين من إيران والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا لمناقشة العودة المحتملة للولايات المتحدة إلى الاتفاق الموقع في عام 2015، حسبما أكد الاتحاد الأوروبي الخميس.

يذكر أن إيران كانت قد رفضت الدخول في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة قبل رفع الأخيرة اجراءات الحظر الجائرة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق في مايو 2018.

كما ترفض إيران مناقشة أي ملفات أخرى، غير متعلقة بالبرنامج النووي، مطالبة واشنطن بالعودة إلى الاتفاق الموقع وتنفيذ التزاماتها.

المصدر: رويترز

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