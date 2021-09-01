حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت مصادر محلية إن العشرات من جنود الاحتلال داهموا البلدة واعتقلوا المواطنة غدير عدنان قراريه وهي زوجة الاسير مالك يوسف فشافشة الذي اعتقل قبل ثلاثة أسابيع.

واندلعت مواجهات في أزقة البلدة حتى انسحاب قوات الاحتلال.

فيما أصيب الشاب محمد عطا موسى من بلدة نعلين غرب رام الله، وذلك بعد أن أطلق عليه جنود الاحتلال الرصاص قرب حاجز عسكري على مدخل البلدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معن ماهر البرغوثي، بعد اقتحامها بلدة كوبر غرب رام الله، فيما دارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في البلدة وفي بلدة بيرزيت المجاورة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، 5 مواطنين من محافظة بيت لحم بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت حسنين حسن شوكة (٥٩ عاماً)، وبوسف عياد الهريمي، من شارع الصف وسط بيت لحم، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

وأضافت المصادر، أنه تم الليلة الماضية اعتقال الشاب مصطفى صالح ابو حماد (20 عاما)، من مخيم عايدة شمالا، بعد ان اوقفه جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز "الكونتينر" شمال شرق بيت لحم، ومن ثم اعتقاله.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت مساء امس، الفتيين عيسى محمد زرينه (17 عاما)، من منطقة بير عونة في مدينة بيت جالا، ومنصور صالح فرج (16 عاما) من مخيم عايدة، اثناء تواجدهما بالقرب من جدار الفصل العنصري في مدينة بيت جالا.

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