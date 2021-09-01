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٠١‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٨:١٨ م

المتحدث باسم الخارجية الصينية:

يجب التحقيق في جرائم الامريكان وقتلهم المدنيين الافغان

يجب التحقيق في جرائم الامريكان وقتلهم المدنيين الافغان

رد المتحدث باسم الخارجية الصينية على سؤال صحفي غلوبال تايمز بالقول حول جرائم الولايات المتحدة في افغانستان بالقول يجب التحقيق في جرائم قتل المدنيين الافغان على يد الولايات المتحدة وحلفائها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وزارة الخارجية الصينية، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، اجاب خلال مؤتمر صحفي يوم الاربعاء على اسئلة الصحفيين، فيما يتعلق بافغانستان

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ردا على سؤال من مراسل غلوبال تايمز حول الجرائم الامريكية في افغانستان: "القوات الامريكية غادرت افغانستان ؛ لكن يجب اجراء تحقيق كامل في مقتل المدنيين على ايديهم وايدي حلفائهم في السنوات العشرين الماضية وتقديم القتلة إلى العدالة، يجب حماية الشعب الافغاني والدفاع عن حقوق الإنسان .

وحول تشكيل حكومة جديدة في افغانستان يوم الجمعة قال "تأمل الصين ان تعكس جميع الاطراف في افغانستان ارادة الشعب الافغاني وتوقعات المجتمع الدولي"./انتهى/

رمز الخبر 1917520
https://ar.mehrnews.com/news/1917520/

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