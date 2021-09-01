يجب التحقيق في جرائم الامريكان وقتلهم المدنيين الافغان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وزارة الخارجية الصينية، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، اجاب خلال مؤتمر صحفي يوم الاربعاء على اسئلة الصحفيين، فيما يتعلق بافغانستان

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ردا على سؤال من مراسل غلوبال تايمز حول الجرائم الامريكية في افغانستان: "القوات الامريكية غادرت افغانستان ؛ لكن يجب اجراء تحقيق كامل في مقتل المدنيين على ايديهم وايدي حلفائهم في السنوات العشرين الماضية وتقديم القتلة إلى العدالة، يجب حماية الشعب الافغاني والدفاع عن حقوق الإنسان .

وحول تشكيل حكومة جديدة في افغانستان يوم الجمعة قال "تأمل الصين ان تعكس جميع الاطراف في افغانستان ارادة الشعب الافغاني وتوقعات المجتمع الدولي"./انتهى/