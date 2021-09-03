طالبان تختار الملا برادر لقيادة الحكومة الأفغانية الجديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أضافت المصادر لوكالة رويترز، أن الملا محمد يعقوب، ابن مؤسس الحركة الملا عمر، وشير محمد عباس ستانيكزاي سيتوليان مناصب بارزة في الحكومة.

وأعلنت حركة طالبان الخميس أنها تقترب من تشكيل حكومة.

والإعلان عن الحكومة الجديدة التي قال مصدران من طالبان لوكالة فرانس برس؛ إنه قد يحصل بعد صلاة الجمعة، سيأتي بعد أيام على انسحاب فوضوي للقوات الأمريكية من أفغانستان أنهى أطول حروب أمريكا، مع انتصار عسكري للحركة.

وقال المسؤول البارز شير محمد عباس ستانكزاي، وقد كان متشددا في إدارة طالبان الأولى، لإذاعة "بي بي سي" الناطقة بلغة الباشتو؛ إن النساء سيتمكنّ من مواصلة العمل، لكن "قد لا يكون لهن مكان" في الحكومة المستقبلية، أو في مناصب أخرى عالية.

المصدر : عربي 21