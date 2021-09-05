اللجنة العليا للصحة والسلامة العراقية توافق على دخول 30 ألف زائر ايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن العهد نيوز، ان اللجنة العليا لزيارة الاربعية وافقت على دخول 30 ألف زائر من ايران و10 الاف من دول العالم لاداء زيارة الاربعين.

وكان مساعد رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية في شؤون العتبات المقدسة، قد اعلن انه اذا بدأ ايفاد الزوار الايرانيين الى العراق، فإن تأشيرتهم ستكون مجانية.

وقال صحبت الله رحماني خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الاربعين الايرانية في وقت سابق، تقرر ايفاد الزوار الايرانيين الى زيارة الاربعين مع مراعاة البروتوكولات الصحية، في حال قبول العراق.

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