الحشد الشعبي يعلن عن توجيه 5 ضربات هامة لداعش خلال زيارة الاربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن التميمي، قال ان "ديالى كانت من القواطع المهمة في خطة زيارة الاربعين على مستوى البلاد خاصة وان منفذ المنذرية استقبل اكثر من 220 الف زائر من جنسيات اسلامية متعددة منها الايرانية والافغانية والاذرية لاداء مراسيم الزيارة بالاضافة الى اكثر من 150 الف زائر من داخل المحافظة".

واضاف، ان "قيادة محور ديالى للحشد الشعبي نجحت في توجيه 5 ضربات مهمة لتنظيم داعش خلال خطة زيارة الاربعين من خلال عمليات نوعية تم خلالها ضبط 6 مخابئ للاعتدة والمتفجرات وقتل 6 ارهابين بينهم قيادي بالاضافة مناطق تزيد مساحتها عن 50 الف دونم في 6 قواطع مهمة".

واشار الى ان "عمليات الحشد الشعبي بالتنسيق مع بقية التشكيلات الامنية اثمرت عن نتائج مهمة في عدم تسجيل اي خروقات تستهدف امن الزوار رغم ان عدد المواكب الحسينية تجاوز ال600 موكب".

وشهدت خطة زيارة الاربعين في ديالى استنفار امني كبير على مدار 3 اسابيع متتالية لمنع وقوع اي خروقات.

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