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٢٧‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٥:٣٩ م

الداخلية الايرانية:

توفير جميع وسائط النقل البري والسككي لاعادة زوار الاربعينية من العراق

توفير جميع وسائط النقل البري والسككي لاعادة زوار الاربعينية من العراق

أعلن وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي، عن توفير جميع وسائط النقل البري والسككي إضافة إلى الرحلات الجوية بهدف اعادة زوار الاربعينية من العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الداخلية الايراني أحمد وحیدي، تطرق في حديث له على هامش اجتماع مسؤولي لجنة الاربعين المركزية اليوم الاثنين، الى ان الاجتماع تناول المواضيع الصحية الخاصة بالزوار.

وقال: "سيتم اجراء اختبارات فورية لدى عودة الزوار للتأكد من سلامتهم وفي حال الابلاغ عن مصابين بفيروس كورونا سيتم نقلهم الى اماكن الحجر الصحي".

وصرح بان جميع وسائط النقل قد تم توفيرها لاعادة الزوار جوا وبرا الى البلاد عقب الانتهاء من مراسم الزيارة الاربعينية مع التأكيد على الرقابة والاجراءات الصحية اللازمة سواءً اللقاحات او الاختبارات بشكل مطلوب.

/انتهى/

رمز الخبر 1918337
https://ar.mehrnews.com/news/1918337/

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