توفير جميع وسائط النقل البري والسككي لاعادة زوار الاربعينية من العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الداخلية الايراني أحمد وحیدي، تطرق في حديث له على هامش اجتماع مسؤولي لجنة الاربعين المركزية اليوم الاثنين، الى ان الاجتماع تناول المواضيع الصحية الخاصة بالزوار.

وقال: "سيتم اجراء اختبارات فورية لدى عودة الزوار للتأكد من سلامتهم وفي حال الابلاغ عن مصابين بفيروس كورونا سيتم نقلهم الى اماكن الحجر الصحي".

وصرح بان جميع وسائط النقل قد تم توفيرها لاعادة الزوار جوا وبرا الى البلاد عقب الانتهاء من مراسم الزيارة الاربعينية مع التأكيد على الرقابة والاجراءات الصحية اللازمة سواءً اللقاحات او الاختبارات بشكل مطلوب.

/انتهى/