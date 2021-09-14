رفع عدد الزائرين الايرانيين لمراسم الأربعين إلى 60 ألف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان ذوالفقاري، صرح اليوم الثلاثاء خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في وزارة الداخلية بالقول: "فيما يتعلق بآخر القرارات المتعلقة بمراسم الأربعين كانت لنا خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى إيران لقاءات بالتعاون مع وزير الخارجية حيث تم طرح قضايا لم يكن قد تم الاتفاق النهائي بشأنها، ويوم أمس اوفدنا فريقا إلى بغداد وتم التوصل اليوم إلى اتفاق قبل ساعات".

وأضاف أنه: تم في النهاية تحديد عدد الزوار الايرانيين بـ60 ألفا وكان شرط البلدين للإيفاد إلى مراسم الاربعين هو تلقي جرعتين من لقاح كورونا، اضافة إلى شرط اضافي للعراق وهو اصطحاب نتيجة اختبار pcr.

وتابع مساعد وزير الداخلية الإيرانية: لا حاجة للاختبار حين الحصول على تأشيرة الدخول لكنه مطلوب من الشخص في المطارات الإيرانية حين التوجه إلى العراق على ان لا تكون فترة الاختبار قد تجاوزت 72 ساعة.

وبيّن ذوالفقاري انه تقرر أن تقوم وزارة الصحة الإيرانية بإجراء اختبار PCR بصورة مجانية ولو كان اختبار الشخص الزائر حين العودة من العراق ايجابيا فإنه يخضع للحجر الصحي.

وصرح مساعد وزير الداخلية بأنه لم يتم الاتفاق مع العراق على توجه الزوار عن طريق الحدود البرية ولكن بغية خفض النفقات فيمكن للزوار العودة برا عن طريق حدود مهران.

واكد بأن مرور رعايا الدول اللخرى عبر ايران للتوجه إلى العراق للمشاركة في زيارة الأربعين ممنوع وغير متاح لهم.

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