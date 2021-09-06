  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٩:١٨ ص

رئيس المكتب السياسي لحماس:

هنية يعزي بوفاة الشيخ عبد الأمير قبلان رئيس المجلس الإسلامي الشيعي

هنية يعزي بوفاة الشيخ عبد الأمير قبلان رئيس المجلس الإسلامي الشيعي

بعث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية برقية تعزية إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بوفاة الشيخ عبد الأمير قبلان رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عبر هنية عن تعازيه وأصدق مشاعر المواساة إلى بري، وإلى أسرة آل قبلان، وإلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وإلى الشعب اللبناني الشقيق.

واستذكر هنية دور الشيخ قبلان في ترسيخ الوحدة والعيش المشترك في لبنان، وتعزيز الوحدة الإسلامية، والتقريب بين المذاهب في العالم العربي والإسلامي، ومواقفه المشرفة في التضامن مع قضية فلسطين، ودعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، ومناهضة مشاريع التسوية والتطبيع مع العدو الصهيوني.

وسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم عائلته وإخوانه في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى جميل الصبر وحسن العزاء.

/انتهى/

رمز الخبر 1917659
https://ar.mehrnews.com/news/1917659/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 5 + 10 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات