هنية يعزي بوفاة الشيخ عبد الأمير قبلان رئيس المجلس الإسلامي الشيعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عبر هنية عن تعازيه وأصدق مشاعر المواساة إلى بري، وإلى أسرة آل قبلان، وإلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وإلى الشعب اللبناني الشقيق.

واستذكر هنية دور الشيخ قبلان في ترسيخ الوحدة والعيش المشترك في لبنان، وتعزيز الوحدة الإسلامية، والتقريب بين المذاهب في العالم العربي والإسلامي، ومواقفه المشرفة في التضامن مع قضية فلسطين، ودعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، ومناهضة مشاريع التسوية والتطبيع مع العدو الصهيوني.

وسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم عائلته وإخوانه في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى جميل الصبر وحسن العزاء.

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