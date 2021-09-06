الأمم المتحدة تعهدت بتقديم مزيد من المساعدات لأفغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الملا عبد الغني بردار، رئيس المكتب السياسي لـ"طالبان" ومسؤولون آخرون بغريفيث، بينما تواجه أفغانستان أزمة إنسانية تنذر بكارثة وذلك بسبب الجفاف الشديد وانهيار الاقتصاد.

وقال المتحدث باسم حركة "طالبان" سهيل شاهين عبر "تويتر": "وعد وفد الأمم المتحدة بمواصلة المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، قائلا إنه سيدعو إلى تقديم مزيد من المساعدات لأفغانستان خلال الاجتماع المقبل للدول المانحة".

وأضاف أن "طالبان أكدت لوفد الأمم المتحدة "التعاون وتوفير التسهيلات اللازمة".

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