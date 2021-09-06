وزير الأمن يشدد على ضرورة تطوير وتوسيع التعاون المشترك مع الحرس الثوري الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه هنأ حجة الإسلام حسين طائب رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري والوفد المرافق له، حجة الإسلام اسماعيل خطيب على تعيينه وزيراً للأمن وشكروه على تعاونها، وشدد على ضرورة تطوير وتوسيع التعاون بين الجانبين، معربا عن أمله في تطوير هذا التعاون في المرحلة الجديدة.

من جانبه اعرب كلا من وزير الامن ورئيس مجلس تنسيق المعلومات بوزارة الامن عن شكرهما لاجراءات جهاز استخبارات الحرس الثوري، وأكدا ان استخبارات الحرس الثوري ووزارة الأمن مؤسستان انبثقتا عن الثورة الإسلامية، وسيعملان بالتأكيد تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة لتعزيز اقتدار الجمهورية الاسلامية وأمنها القومي من خلال التعاون والتنسيق والتآزر وتوحيد الإجراءات.

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