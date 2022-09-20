مستشار الأمن القومي العراقي يبحث مع نائب استخبارات الحرس الثوري الإيراني محاربة الإرهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، مع معاون رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الايراني حسن محقق، تعزيز التعاون الاستخباري بين البلدين الجارين.

وذكرت مستشارية الامن القومي في بيان:" ان الاعرجي التقى محقق والوفد المرافق له،بمكتبه اليوم، ونقل معاون رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الايراني، شكر بلاده حكومة وشعبا للعراق وشعبه والأجهزة الأمنية العراقية، لما قدموه من مساعدة وكرم خلال الزيارة الأربعينية".

وأضافت:" جرت خلال اللقاء، مناقشة تعزيز التعاون الاستخباري بين البلدين الجارين، لضبط الحدود ومنع التهريب، إلى جانب التأكيد على أهمية الاستمرار بملاحقة الجماعات الارهابية ومنعها من الوصول لنواياها الاجرامية".

وجدد الأعرجي تأكيد رفض العراق الثابت استخدام اراضيه من قبل المعارضة الايرانية والتركية، للاعتداء على ايران وتركيا، وأن الحكومة العراقية عازمة على إنهاء هذا الملف".

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