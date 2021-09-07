اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي يبدأ اعماله في فيينا بحضور ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه يقود رئيس اللجنة الايرانية للاتحاد البرلماني الدولي بمجلس الشورى الاسلامي "احمد نادري"، الوفد الايراني الى هذا الاجتماع بمشاركة سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "كاظم غريب ابادي".

وفي سياق متصل، اعلن نادري عبر تغريدة بموقع تويتر : ان كان من المقرر حضور (رئيس مجلس الشورى الاسلامي) الدكتور قاليباف اجتماع الاتحاد الدولي للبرلمانات، لكن لم تسنح له الفرصة نظرا لكثرة انشغاله، وعليه سانوب عنه في القاء الكلمة خلال الاجتماع.

علما ان اجتماع رؤساء برلمانات الاتحاد الدولي البرلماني يعقد كل 5 اعوام، برعاية هذا الاتحاد.

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