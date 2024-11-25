فيلم مسرب يظهر غضب نتنياهو خلال جلسة التحقيق معه

اظهر فيلم مسرب لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غضب الأخير، خلال رده على أسئلة المحققين حول ملفات الفساد الاقتصادي المتهم بها هو وزوجته سارا.