https://ar.mehrnews.com/news/1951157/ ٢٥/١١/٢٠٢٤، ٩:٣٤ ص رمز الخبر 1951157 الاقلیمیة غرب آسیا الاقلیمیة غرب آسیا ٢٥/١١/٢٠٢٤، ٩:٣٤ ص فيلم مسرب يظهر غضب نتنياهو خلال جلسة التحقيق معه اظهر فيلم مسرب لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غضب الأخير، خلال رده على أسئلة المحققين حول ملفات الفساد الاقتصادي المتهم بها هو وزوجته سارا. رمز الخبر 1951157 شیرین سماره کپی شد محتوى ذات صلة مماطلة نتنياهو تؤدي إلى مقتل أسرى إسرائيليين في غزة تخوُّف في تل أبيب من إصدار أوامر اعتقال لقادة الجيش الصهيوني الكيان الإسرائيلي يعلن العثور على جثة الحاخام المختفي في الإمارات سمات بنيامين نتنياهو الفساد الاقتصادي الكيان الصهيوني
تعليقك