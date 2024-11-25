روسيا؛ الوجهة الأولى لصادرات الشاي الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المدير التنفيذي لنقابة الشاي، في مقابلة صحفية إنه وفقا لإحصائيات هذا العام، تم شراء 125 ألف طن من أوراق الشاي الأخضر بقيمة 2017 مليار تومان من مزارعي الشاي.

وبين أن هناك حاجة إلى ما بين 60 ألفاً إلى 70 ألف طن شاي سنوياً، وأضاف: تم استخراج 28 ألف طن شاي جاف من إجمالي هذه الأوراق الخضراء.

وقال حسني عن آخر أوضاع صادرات الشاي: "خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري، تم تصدير 6736 طناً من الشاي بقيمة 8.9 مليون دولار إلى 23 دولة، بانخفاض 31.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأعلن المدير التنفيذي لنقابة الشاي أن روسيا هي الوجهة الأولى لصادرات الشاي الإيراني وأضاف: 22.4% من الصادرات تمت إلى روسيا خلال 7 أشهر من العام الحالي، والهند هي الوجهة التصديرية الثانية وتركيا الثالثة.

وقال عن آخر تطورات واردات الشاي: خلال 7 أشهر من العام الجاري تم استيراد 31468 طناً بقيمة 156.5 مليون دولار من 7 دول هي سريلانكا والهند والإمارات والصين وكينيا وأفغانستان وفيتنام، وهي 47.6% مقارنة بالعام السابق بزيادة وعام 1401هـ انخفض بنحو 42.07%.

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