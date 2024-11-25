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٢٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:١٠ ص

بقائي: شدة العنف ضد النساء والفتيات في غزة أمر صادم

بقائي: شدة العنف ضد النساء والفتيات في غزة أمر صادم

كتب المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية بلادنا: إن مستوى العنف ضد النساء والفتيات في غزة غير مسبوق وصادم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة خارجية بلادنا، على حسابه الشخصي على منصة X الاجتماعية: في اليوم العالمي لحظر العنف ضد المرأة، دعونا نتذكر العنف الشديد الذي تسبب فيه لعقود عديدة من الاحتلال الوحشي والإبادة الجماعية الاستعمارية في فلسطين المحتلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن مستوى وشدة العنف ضد النساء والفتيات في غزة غير مسبوق وصادم، ففي العام الماضي، قُتلت أو أصيبت عشرات الآلاف من النساء والفتيات الفلسطينيات، وتتعرض النساء والفتيات في غزة لخطر المجاعة والهجرة القسرية بشكل متكرر.

وقال: على العالم أن يقف دفاعاً عن النساء والفتيات الفلسطينيات.

/انتهى/

رمز الخبر 1951169

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