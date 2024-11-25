بقائي: شدة العنف ضد النساء والفتيات في غزة أمر صادم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة خارجية بلادنا، على حسابه الشخصي على منصة X الاجتماعية: في اليوم العالمي لحظر العنف ضد المرأة، دعونا نتذكر العنف الشديد الذي تسبب فيه لعقود عديدة من الاحتلال الوحشي والإبادة الجماعية الاستعمارية في فلسطين المحتلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن مستوى وشدة العنف ضد النساء والفتيات في غزة غير مسبوق وصادم، ففي العام الماضي، قُتلت أو أصيبت عشرات الآلاف من النساء والفتيات الفلسطينيات، وتتعرض النساء والفتيات في غزة لخطر المجاعة والهجرة القسرية بشكل متكرر.

وقال: على العالم أن يقف دفاعاً عن النساء والفتيات الفلسطينيات.

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