إيران تفوز على العراق بـ 3 اهداف مقابل لاشئ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فاجأ المهاجم الإيراني علي رضا جهانبخش أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله بتسديدة رأسية رائعة في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء بينهما على استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

وضاعف المهاجم الإيراني الآخر مهدي طارمي النتيجة بحلول الدقيقة 69، قبل أن يختتم زميله المهاجم علي قلي زاده ثلاثية المنتخب الإيراني عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان منتخب إيران قد استهل مشواره في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022، بفوز على ضيفه السوري (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما يوم الخميس الماضي، على ملعب "آزادي" في العاصمة طهران.

بينما خرج منتخب العراق بتعادل من ملعب مضيفه الكوري الجنوبي من دون أهداف يوم الخميس الماضي أيضا.

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