ايران تفوز على سوريا بهدف مقابل لا شيء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استهل منتخب سورية مسيرته في المجموعة الأولى ضمن المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقررة في قطر العام المقبل، بالخسارة صفر / 1 أمام مضيفه منتخب إيران اليوم الخميس في الجولة الأولى للمجموعة، التي شهدت أيضا تعادل المنتخب العراقي بدون أهداف مع مضيفه منتخب كوريا الجنوبية.

وحصد منتخب إيران أول ثلاث نقاط في مشواره بالمجموعة، ليتربع على صدارتها (مؤقتا)، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه، منتخبا كوريا الجنوبية والعراق، فيما ظل المنتخب السوري بلا رصيد من النقاط.

وعلى ملعب (آزادي) بالعاصمة الإيرانية طهران، ارتدى علي رضا جهانبخش ثوب الإجادة في اللقاء، عقب تسجيل هدف منتخب إيران الوحيد في الدقيقة 56.

في المقابل، حصد منتخب العراق نقطة ثمينة في بداية مشواره بالمجموعة، عقب تعادله بدون أهداف مع مضيفه منتخب كوريا الجنوبية في وقت سابق اليوم.

/انتهى/