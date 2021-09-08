اعتقالات واسعة لعوائل أسرى سجن جلبوع الذين انتزعوا حريتهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت يعقوب نفيعات، والد الأسير مناضل نفيعات من بلدة يعبد، ورداد عارضة شقيق الأسير محمود عارضة من بلدة عرابة، واعتقلت باسم قاسم عارضة، شقيق الأسير محمد قاسم عارضة.

وفي ساعات فجر اليوم، واصل المئات من جنود الاحتلال حملات التمشيط والدهم في بلدات وقرى عانين والطيبة والعرقة غرب جنين.

كذلك شنت قوات الاحتلال حملات تمشيط أخرى في الجنوب الغربي من جنين من بلدات برطعة وبحثا عن الأسرى الستة الذين فروا من سجن جليوع.

كما نقلت مصادر محلية، باعتقال الشاب شداد شقيق محمود العارضة من مكان عمله في بلدة برطعة.

المصدر: فلسطين اليوم

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