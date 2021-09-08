انطلاق اجتماع وزراء خارجية ست دول مجاورة لأفغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الوزراء المشاركون في الاجتماع هم؛ الايراني حسين امير عبداللهيان والصيني "وانغ يي" والباكستاني شاه محمود قريشي والتركمنستاني رشيد مردوف والطاجيكي سراج الدين مهر الدين والاوزبكي عبدالعزيز كامل اوف.

وكان وزير الخارجية الايراني قد اشار خلال لقائه الاثنين السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الاجنبية وكذلك رؤساء المنظمات الدولية في ايران، الى التواصل مع جميع الاطراف الافغانية، مؤكدا على تشكيل حكومة شاملة تشارك فيها جميع القوميات الافغانية.

واعرب امير عبداللهيان عن القلق من تطورات الاوضاع في افغانستان وتنامي الارهاب وتهريب المخدرات وقال: ان ارسال المساعدات الانسانية يعد من الاولويات التي تحظى باهتمام ايران ولقد سعينا رغم الظروف الصعبة للابقاء على معابرنا الحدودية مفتوحة لارسال المساعدات واستمرار التبادل التجاري.

علما، ان ايران تحد افغانستان من الغرب وباكستان من الجنوب والشرق، واوزبكستان وتركمانستان شمالا، بينما تقع الصين في شمال شرقي هذا البلد.

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