وزير الخارجية الكويتي يهنئ امير عبداللهيان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح اجرى اتصالا هاتفيا ليل الاربعاء مع حسين امير عبداللهيان هناءه فيها نيله ثقة مجلس الشورى الاسلامي لتولي حقيبة الخارجية.

ودعا وزير الخارجية الكويتي في الاتصال إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ، فضلا عن تعزيز التعاون على الصعيد الإقليمي. كما نقل وزير الخارجية الكويتي ،تحيات أمير دولة الكويت الحارة لكبار المسؤولين في بلادنا.

ومن جانبه اعرب أمير عبد اللهيان عن شكره لاتصال نظيره الكويتي مؤكدا على سياسة حسن الجوار التي تنتهجها ايران ، مبينا ان الجمهورية الإسلامية الايرانية ليست لديها قيود لتعزيز التعاون مع جيرانها في الخليج الفارسي وان طهران تولي أهمية خاصة لتوطيد علاقاتها مع الكويت./انتهى/