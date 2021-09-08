اولوية ايران استتباب الامن والاستقرار في افغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه لفت خطيب زادة الى الاتفاق في اجتماع الدول الست الجارة لافغانستان اليوم على ان يعقد الاجتماع القادم في طهران في غضون شهر او شهرين.

وقد بدأ قبل قليل، اجتماع وزراء خارجية 6 دول مجاورة لأفغانستان؛ وبما يشمل ايران وباكستان وطاجيكستان واوزبكستان وتركمانستان والصين.

علما، ان ايران تحد افغانستان من الغرب وباكستان من الجنوب والشرق، واوزبكستان وتركمانستان شمالا، بينما تقع الصين في شمال شرقي هذا البلد.

ويبحث المشاركون في هذا الاجتماع، اخر التطورات على الساحة الافغانية بعد تسلم جماعة طالبان سدة الحكم في هذا البلد.