ممثل الصين يصف اجتماع فريق الاتصال الإقليمي في طهران بأنه ناجح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب يو جيا يونغ، الممثل الخاص للصين لشؤون أفغانستان، على شبكة X الاجتماعية: كان اجتماع الممثلين الخاصين لإيران وروسيا والصين وباكستان لشؤون أفغانستان في طهران ناجحًا للغاية.

وأضاف: نشكر وزارة الخارجية الإيرانية على عقد ورئاسة هذا الاجتماع المهم.

والجدير ذكره انه قال حسن كاظمي قمي الممثل الخاص للرئيس الإيراني الشهيد لشؤون أفغانستان، في مؤتمر صحفي بعد ظهر السبت بشأن اجتماع مجموعة الاتصال الإقليمية: إن اجتماع اليوم سيحضره ممثلون عن دول الأربع. باكستان وروسيا والصين وجمهورية إيران الإسلامية، وكان موضوعها الرئيسي أفغانستان. ويأتي هذا اللقاء استكمالا للاجتماعات التي عقدت على المستوى الإقليمي والدولي بشأن قضية أفغانستان.

وقال: قبل ثلاث سنوات، غادر الغزاة هذا البلد وسادت ظروف جديدة في هذا البلد، لكن أفغانستان لا تزال تشكل جدول أعمال رئيسيا في نظر جيران هذا البلد. وفي مباحثات اليوم، قالت الدول الإقليمية والمجاورة إن مشاكل هذا البلد يجب أن تحل من خلال الحوار والتعاون، لأنها لا تزال تعاني من العديد من المشاكل التي سببتها فترة الاحتلال.

وصرح الممثل الإيراني الخاص في أفغانستان: إن قضايا مثل مكافحة الإرهاب والقضايا الإنسانية في أفغانستان تعتمد على التعاون الإقليمي. ولا تزال مسألة الإرهاب تؤثر على أفغانستان والدول المجاورة، وقد شهدنا حوادث إرهابية مؤخرا في موسكو وقندهار وباكستان وحتى في سيستان بلوشستان، مما يدل على أن داعمي الإرهاب يسلكون طريق زعزعة الاستقرار عبر أفغانستان.

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