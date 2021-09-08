قوات التعبئة تشارك بصورة واسعة في عملية التطعيم ضد فيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس منظمة تعبئة المستضعفين في ايران، غلام رضا سليماني، اكد ان التعبئة تشارك بصورة واسعة في عملية التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد بصورة مستقلة او مشتركة مع وزارة الصحة.

وصرح العميد سليماني خلال اجتماع عُقد لدراسة المسيرة التنفيذية للخطوة الخامسة لمشروع الشهيد الحاج سليماني لمكافحة جائحة كورونا، حيث اكد رئيس منظمة التعبئة على بذل الجهود من اجل تعزيز دور التعبئة وقال: هناك اقسام مختلفة في مشروع الشهيد سليماني منها الكشف عن المرضى المصابين بالفيروس والاجراءات العلاجية مثل توفير اجهزة توليد الاوكسجين، والمساعدة بتوفير الاوكسجين اللازم للمرضى الميدانيين وتقديم المساعدة المعيشية.

واشار العميد سليماني الى خدمات التعبئة في مجال التلقيح العام بالقول:"ان قوات التعبئة تشارك وزارة الصحة في عملية التطعيم بلقاح كورونا في 337 مركزا الى جانب 175 مركزا يقومون بالتطعيم فيها بصورة مستقلة وبالامكان تطوير امكانيات التطعيم من خلال توفير المزيد من اللقاحات اللازمة".

ونوه الى الخدمات الواسعة للحرس الثوري في تقديم الخدمات للمواطنين في مجال مكافحة كورونا وقال:"ان اجراءات التعبئة تاتي الى جانب خدمات القوة البحرية والجوفضائية والبرية والمستشفيات والمراكز الطبية التابعة للحرس الثوري"./انتهى/