تنفيذ خطة الشهيد "قاسم سليماني" كان لها نتائج ايجابية للغاية في مواجهة جائحة كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تم افتتاح أكبر مركز تطعيم في محافظة فارس بالتعاون مع فيلق الفجر وجامعة شيراز للعلوم الطبية في منطقة حسينية ثار الله في شيراز، بحضور العميد فدوي نائب قائد الحرس الثوري الإيراني.

وأشار نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد فدوي، خلال زيارته لمركز التطعيم ،إلى أن تنفيذ خطة الشهيد الحاج قاسم سليماني كان لها نتائج طيبة للغاية في مواجحة جائحة كورونا، قائلا :"هذه الخطة قد اجريت بتعاون البسيج ووزارة الصحة منذ بدأ انتشار فيروس كورونا ومستمرة حتى يومنا هذه حيث نشهد أوج نشاطها".

وأعرب عن استعداد الحرس الثوري الإيراني لتوسيع وإنشاء مراكز التطعيم في الدولة، قائلا: "إن تعاون جامعة شيراز للعلوم الطبية مع الحرس الثوري الإيراني وبسيج فارس وافتتاح مركز التطعيم هذا في شيراز هو مثال ساطع على الوجود الجهادي للبسيج في مواجهة كورونا وانقاذ حياة الناس.

وأشار نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني إلى أن جميع امكانات وقدرات الحرس الثوري والبسيج في البلاد برزت في المقدمة من أجل مكافحة فيروس كورونا وتقديم الخدمات للشعب./انتهى/