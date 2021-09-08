ايران تستورد 8 ملايين جرعة جديد من لقاح كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الصحة، بهرام عين اللهي، وجه خلال اجتماع لاستعراض الخطوة الخامسة من خطة الشهيد سليماني، الذي عقد مساء اليوم (الاربعاء) في منظمة الباسيج للمضطهدين، الشكر للحرس الثوري الإيراني وقوات التعبئة الشعبية (البسيج) على خدمة الناس في مكافحة كورونا.

وفي إشارة إلى تقدم ايران في مختلف مجالات الصحة والعلوم، قال وزير الصحة:"نلعب الدور الرائد في المنطقة ولدينا علماء وخبراء في مختلف مجالات العلوم الطبية، ولكن فيما يتعلق بكورونا الذي اثر على العالم، الموضوع الاهم الآن هو التطعيم.

واعتبر عين اللهي التطعيم وسيلة فعالة ومفيدة للوقاية من انتشار فيروس كورونا وقال: "منذ بداية حكومة السيد رئيسي والجهود المبذولة شهدنا وصول كمية كبيرة من اللقاح إلى ايران، والآن يتم تخزين اكثر من 21 مليون جرعة من اللقاح في ايران كما سيتم استيراد 8 ملايين جرعة اخرى غداً، وتستمر هذه العملية لنجمع اكثر من 40 مليون جرعة من اللقاح في البلاد./انتهى/