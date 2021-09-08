تحذير شديد اللهجة للكيان الصهيوني/ الخيارت مفتوحة لحماية الاسرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حركة الجهاد الاسلامي، قالت في بيان لها اليوم الثلاثاء، انها تتابع اوضاع الاسرى الابطال داخل سجون الاحتلال، وما يجري بحقهم من عدوان انتقامي خطير وانتهاك صارخ لكل القوانين والاعراف ومبادئ حقوق الانسان.

واوضح البيان ان ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية شرعت في عدوان واسع يستهدف الاسرى بشكل عام واسرى حركة الجهاد الاسلامي بشكل خاص، كرد فعل انتقامي بعد الفشل الامني المدوي الذي اصاب الاحتلال واجهزته الامنية في اعقاب نجاح ستة مجاهدين في انتزاع حريتهم من خلال عمل معجزٍ ومحكمٍ ودقيق.

واضافت الجهاد في بيانها: امام العدوان الذي ترتكبه قوات الاحتلال بحق الاسرى والذي يجري تحت سمع وبصر المؤسسات والهيئات القانونية والدولية التي لا تحرك ساكناً للجم هذا العدوان، فإننا نؤكد وبكل وضوح ان اي مساس بالاسرى لن يتم السكوت عنه، واننا لن نترك اسرانا وحدهم ولن نخذلهم، ومستعدون لفعل كل شيء من اجل حمايتهم ومساندتهم في مواجهة الارهاب الذي يتعرضون له".

وتابع البيان: ان المساس بالاسرى خط احمر، وعلى الاحتلال أن يمعن النظر جيداً فيما نقول، وان يدرك اننا مستعدون وقادرون على حماية اسرانا بكل السُبل والوسائل وخياراتنا في ذلك مفتوحة ومتعددة"./انتهى/