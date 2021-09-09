استمرار الغضب الشعبي في وجه الاحتلال سيحسم المعركة لصالح أسرانا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وجه سلمي تحية ثورية لجماهير شعبنا التي أشعلت شرارة الغضب في كافة مدن ومحافظات الضفة والقدس وغزة ولبَّت نداء الواجب نصرة للأسرى الأبطال.

واعتبر سلمي ان وحدة أسرانا في معركتهم تفرض علينا جميعاً أن نقف معهم وأن نبقى موحدين خلفهم، وهذه الوقفة الوطنية الواجبة هي الترجمة الحقيقية للإجماع الوطني على قضية الأسرى.

وقال "على العدو أن يقرأ المشهد جيداً وما مواجهات الليلة الماضية إلا بداية الطريق لشعب ينشد الحرية والخلاص"، داعياً الجماهير في كل مكان لاستمرار حالة الغضب والمواجهة في كل المواقع والساحات ونهيب بالشباب الثائر بالتحرك نحو "الطرق الالتفافية" ونقاط التماس والمواجهة.

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