الرئيس رئيسي يتطلع الى ازدهار الانتاج في خراسان الجنوبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أوضح الرئيس رئيسي في كلمته أمام أهالي مدينة طبس بمحافظة خراسان الجنوبية اليوم الجمعة، بأن محافظة تمتلك امكانات هائلة للنهوض ومن بين ذلك المناجم في هذه المحافظة، مشيرا الى أن هناك مناجم لم يتم استثمارها كما أن المناجم المستثمرة لا تعمل بكامل طاقتها ولو تنشيط جميع المناجم بكامل طاقتها وسعتها فان الانتاج يزدهر الى جانب توفير فرص عمل كبيرة.

ونوه الرئيس الايراني الى التضحيات التي قدمها أهالي محافظة خراسان الجنوبية وولائهم للثورة الاسلامية، وفيما تطرق الى انه زار مدينة طبس في بدايات الثورة الاسلامية وخلال وقوع الزلزال في المدينة اشار الى انه كان ضمن المجاميع التي جاءت المدينة وقدمت المساعدات لها، ودعا الى المقارنة بين التطور وحركة العمران التي شهدتها المدينة وعموم المحافظة بعد الثورة الاسلامية وما كانت عليها قبلها.

وفيما اشار الى مرافقة عدد من الوزراء له في زيارته دعا الى الحضور الميداني والسعي الى حل مشاكل المدن والمحافظات بشكل مباشر، معتبرا ان ذلك يعزز ويزيد في ثقة الشعب بالثورة والحكومة.

ورافق رئيسي، خلال الزيارة، وزراء الداخلية والطرق وبناء المساكن والصناعة والمناجم والتجارة ورئيس منظمة التخطيط والميزانية ومدير مكتبه ومساعده التنفيذي.

وفور وصوله زار رئيسي والوفد الحكومي المرافق ضريح السيد حسين بن الامام موسى الكاظم (ع) والتقى حشد غفير من المواطنين ويعتزم تفقد مناجم بروده في طبس ومن ثم يزور بيرجند مركز المحافظة.

كما يعتزم المشاركة في اجتماع المجلس الاداري لمحافظة خراسان الجنوبية ولقاء شريحة النخبة في المحافظة.

وتعد هذه الزيارة الثالثة،منذ توليه منصبه الرئاسي قبل نحو شهر، ضمن جولته التفقدية لمحافظات البلاد.

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