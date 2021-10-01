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٠١‏/١٠‏/٢٠٢١, ١٢:٣٢ م

الرئيس الإيراني:

الحكومة تعمل على خلق إطار عمل تثبّت فيه حقوق العمّال في مختلف أنحاء إيران

الحكومة تعمل على خلق إطار عمل تثبّت فيه حقوق العمّال في مختلف أنحاء إيران

أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله ابراهيم رئيسي، عند وصوله إلى ياسوج مركز محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، أن الحكومة ستسعى جاهدة لخلق إطار عمل تثبّت فيه حقوق العمّال في مختلف أنحاء إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك في تصريح له فور وصوله مطار ياسوج (مركز محافظة كهكيلويه وبوير أحمد)، صباح اليوم الجمعة، في خامس زيارة له ضمن جولته التفقدية للمحافظات بعد توليه الرئاسة، وأشار رئيسي الى أن خلال هذه الزيارة، سيتم اتخاذ خطوات مهمة وتدابير فعالة لإزالة أوجه القصور والحرمان الذي تعاني منه المحافظة في قطاعات مختلفة من البنية التحتية.

ويتضمن جدول أعمال زيارة رئيسي الى محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، تفقد مدينة "سي سخت" المنكوبة بالزلزال، والعديد من المشاريع التنموية، والاجتماع بأسر الشهداء والمضحين، واجراء لقاء مع النخب، وحضور اجتماع المجلس الإداري بالمحافظة.

علما أنه يرافق الرئيس الإيراني خلال هذه الزيارة غير المعلن عنها مسبقا إلى محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، وفد من أعضاء مجلس الوزراء الثالث عشر، يضم کل من وزراء الداخلية، والجهاد الزراعي، والتعاون والعمل والرخاء الإجتماعي، والصحة والعلاج والتعليم الطبي، والصناعة والتعدين والتجارة، ورئيس منظمة التخطيط والميزانية، ورئيس مكتب الديوان الرئاسي ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية.

/انتهى/

رمز الخبر 1918457
https://ar.mehrnews.com/news/1918457/

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