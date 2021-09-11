اولويتنا تأمين سلامة السفن التجارية الايرانية في المياه الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد القوة البحرية في الجيش الايراني، الادميرال شهرام ايراني، قال: "ضمان ان الشريان الاقتصادي للبلاد في اعماق البحار، من اهم واجبات القوة البحرية للجيش"، مبيّناً أن ايران هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تُنجز هذه المسؤولية الثقيلة بشكل مستقل رغم ظروف الحظر والتهديدات.

وخلال كلمة له بجلسة مجلس الشورى الاسلامي، اليوم السبت، اكد الادميرال ايراني ان القوة البحرية للجيش ومنذ سنوات الدفاع المقدس تقوم بتأمين سلامة السفن التجارية الايرانية في المياه الدولية، مشيراً إلى ان اكثر من 90% من تجارة البلاد تتم عن طريق البحر.

واعلن ايراني ان المجموعة البحرية التابعة لاسطول القوّة البحرية للجيش والمكونة من المدمرة سهند وحاملة المروحيات مكران عبرت ثلاثة محيطات هي الهندي والاطلسي الجنوبي والاطلسي الشمالي، واجتازت معابر مائية مهمة في هذه المحيطات، وقطعت مسافة 45 ألف كليومتر في امواج عاتية على مدى 3 أشهر بعيداً عن الوطن./انتهى/