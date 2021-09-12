قائد الثورة الاسلامية يهنئ اقتدار مجموعة الـ 75 لتنفيذ مهمتهم التاريخية/تسجيل 444 حالة وفاة بكورونا

قائد الثورة الاسلامية يهنئ اقتدار مجموعة الـ 75 لتنفيذ مهمتهم التاريخية

هنأ قائد الثورة الاسلامية عودة مجموعة الـ 75 للقوات البحرية وشكر جميع افراد القوة البحرية لهذا الاقتدار والقوة و تنفيذ مهمتهم التاريخية في المحيط الاطلسي.

في المقر الوطني لمواجهة كورونا؛ رئيسي: نسعى لرفع معدل التطعيم الى مليوني نفر يوميا

أعرب الرئيس الإيراني عن أمله في أن يتجاوز التطعيم في وقت قريب الى مليوني شخص يومياً

في رسالة تهنئة لنظيره الطاجيكستاني؛ أميرعبداللهيان يهنئ بمناسبة ذكرى استقلال طاجيكستان

بعث وزير الخارجية الإيراني رسالة تهنئة لنظيره الطاجيكستاني بمناسبة الذكرى الثلاثين لاستقلال بلاده.

خلال لقائه مع العميد جلالي؛ العميد أشتياني يؤكد على التعاون بين وزارة الدفاع ومنظمة الدفاع المدني لمواجهة التهديدات

اعلن وزير الدفاع عن أرضيات التعاون المتاحة بين منظمة الدفاع المدني والاجهزة الحكومية المعنية بتأمين البلاد؛ وبما يصب في اهداف الارتقاء بمستوى المقاومة الوطنية ضد التهديدات المحتملة.

قائد القوة البحرية في الجيش الايراني: اولويتنا تأمين سلامة السفن التجارية الايرانية في المياه الدولية

قال قائد القوة البحرية في الجيش الايراني، الادميرال شهرام ايراني، ان ضمان امن الشريان الاقتصادي من اهم الواجبات، مشيراً إلى ان اكثر من 90% من تجارة ايران تتم عن طريق البحر.

وزير الدفاع الإيراني: نجاح مجموعة الـ 75 البحرية جسّدت للجميع عزة ايران واقتدارها

ارسل وزير الدفاع الايراني، العمید محمدرضا آشتیاني رسالة الى القائد العام للجيش الايراني، اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، مهنئ بالعودة الناجحة المجموعة الـ 75 التابعة للاسطول البحري بالجيش.

وزارة الصحة: تسجيل 444 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر اليوم (السبت) الى 113 الفا و824 شخصا، بعد تسجيل 444 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

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