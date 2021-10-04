بناء مدمرات جديدة على جدول اعمال القوة البحرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار قائد القوة البحرية بالجيش الايراني الادميرال شهرام ايراني الى استمرار عملية بناء وتحديث المدمرات في الصناعة البحرية والدفاعية في البلاد .

وأضاف الحمد لله وصلت ايران الى الاكتفاء الذاتي في مجال بناء المدمرات وهذا التقدم سيستمر بناء على الاحتياجات التشغيلية للبحرية.

وعن تواجد الاسطول في المياه الإستراتيجية العالمية بما في ذلك المحيط الأطلسي، قال: شعارنا اليوم أنه من خلال البحر يمكننا أن نتواجد بسرعة وقوة في أي مكان في العالم.

وقال قائد البحرية إن وجود القوة البحرية تعبر عن الثقة بالنفس والاكتفاء الذاتي وقدرات ايران تجاه العقوبات القاسية للأعداء. كما انها من خلال الثقافة الإيرانية والإسلامية ترسل رسالة الامن والسلام والاستقرار للعالم.

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