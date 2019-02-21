مناورات "الولایة 97" البحریة في مضیق هرمز تنطلق غداً

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن قائد القوة البحریة في الجيش الإيراني الأدمیرال حسین خانزادي أعلن عن انطلاق مناورات "الولایة 97" البحریة غداً الجمعة لمدة ثلاثة أیام، بمشاركة كبار قادة القوة البحریة للجیش، في منطقة تبلغ مساحتها ملیوني كیلومتر مربع من مضیق هرمز إلى مدار 10 درجات فی المحیط الهندي.

وأوضح الأدمیرال حسین خانزادي إن المناورات البحریة ستقام على عدة مراحل، مثل استعراض القوات البحریة، وانتشار القطع البحریة والعملیات فی البر والبحر واستعراض القوة.

وأضاف الأدمیرال حسین خانزادي في تصریح للصحفیین، إن القطع البحریة فوق السطح وتحت السطح والمروحیات ستشارك في الاستعراض العسكري، وتستخدم بعض المعدات فی اطار التدریب، كما یستخدم جزء آخر من المعدات العسكریة البحریة لأول مرة، كما ستطلق لأول مرة صواریخ من الغواصة.

وأشار قائد القوة البحریة للجیش إلى أنه سيتم استخدام الطائرات الموجهة عن بعد للاستطلاع والمراقبة ، كما یتم التمرین على الحرب الإلكترونیة فی هذه المناورات.

وقال الادمیرال خانزادي، إن جزء من العملیات مكرسة للعملیات التي تجري لصد العدو الفرضي في المیاه والبر.

وصرح بإن أحد أهداف هذه المناورة البحریة، التدریب على الخطط البحریة وتقییم الأسلحة والمعدات وتدریب الكوادر البشریة . /انتهى/.