نرحب بالتوافق الذي تم التوصل اليه بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الخارجية الصينية رحبت اليوم الاثنين بالاتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعت إلى قرار سياسي حازم من جانب الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي مع ايران.

وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو ليجيان ان الصين ترحب بالتوافق الذي تم التوصل إليه بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال الحوار والتعاون بشأن الضمانات ومراقبة الاتفاق النووي مع ايران، وتامل في ان يعمل الجانبان بارادة راسخة في مواصلة التعاطي وحل المشكلات المتبقية ذات الصلة بشكل مناسب.

واضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ان الصين اكدت دائما على المبدأ القائل بأن الالتزام بالاتفاق النووي وتنفيذه هو السبيل الوحيد الصحيح والفعال لحل الازمة النووية الايرانية.

وقال ليجيان:"يجب على الأطراف المعنية، وخاصة الولايات المتحدة، اتخاذ قرار سياسي حاسم في أقرب وقت ممكن واتخاذ خطوات حازمة لمواصلة ودفع المفاوضات بشأن الالتزام بالاتفاق النووي مع ايران".

واضاف: "نأمل ان تتبع الاطراف المعنية الطريق الصحيح وتخلق الظروف المواتية للجهود الدبلوماسية"./انتهى/