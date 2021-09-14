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١٤‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٩:٣٩ م

عضو فی حرکة حماس:

الزهار: لا يمكن أن نتخلى عن سلاحنا

الزهار: لا يمكن أن نتخلى عن سلاحنا

أكّد عضو المكتب السياسي في حركة "حماس" محمود الزهار أنّ الاحتلال حاول حصار المقاومة في غزة وفشل في ذلك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف الزهار أنّ "ما يطرحه قادة الاحتلال بالنسبة إلى غزة وسائل فاشلة ومرفوضة، وهو عبارة عن مقايضة الأمن مقابل الغذاء والدواء".

وأشار إلى أنّه "لا يمكن أن نتخلى عن سلاحنا ولن نقبل بأسلوب التسوّل الذي يريدون".

/انتهى/

رمز الخبر 1917952
https://ar.mehrnews.com/news/1917952/

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