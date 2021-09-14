الزهار: لا يمكن أن نتخلى عن سلاحنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف الزهار أنّ "ما يطرحه قادة الاحتلال بالنسبة إلى غزة وسائل فاشلة ومرفوضة، وهو عبارة عن مقايضة الأمن مقابل الغذاء والدواء".

وأشار إلى أنّه "لا يمكن أن نتخلى عن سلاحنا ولن نقبل بأسلوب التسوّل الذي يريدون".

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