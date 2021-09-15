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١٥‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٨:٣٧ م

السيد نصر الله لأهل بعلبك:

أشكر لكم هذا الإحتضان وأدعو لعدم التجمهر أثناء مرور القافلة

أشكر لكم هذا الإحتضان وأدعو لعدم التجمهر أثناء مرور القافلة

وجّه الأمين العام لحزب الله سماحة السيد "حسن نصر الله"، في بيانٍ له، باقات الشكر لأهل بعلبك الهرمل على تفاعلهم الكبير مع قضية قافلة الصهاريج الناقلة للوقود، داعياً إياهم لعدم التجمهر أثناء مرور القوافل حفاظاً على سلامة الجميع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن المنار، أن سماحة السيد حسن نصر الله، ثمّن في بيانٍ له جهود أهل بعلبك، وشكر لهم تفاعلهم مع قضية قافلة الصهاريج الناقلة للنفط، راجياً منهم ومن المسؤولين في حزب الله في المنطقة أن لا يتجمهروا أثناء مرور القافلة.

إليكم نص البيان

لقد اطّلعت على التحضيرات الشعبية والإعلامية القائمة في منطقة بعلبك الهرمل لاستقبال قافلة الصهاريج الناقلة للوقود يوم الخميس، وأنا أعرف حجم التفاعل الشعبي الكبير والصادق من قبل أهلنا الشرفاء مع هذه الخطوة، فإنني أولاً أشكر لهم هذا التفاعل وهذا الاحتضان المتواصل منذ عشرات السّنين.

وثانياُ أرجو منهم ومن الأخوة المسؤولين في حزب الله في المنطقة عدم القيام بأي تجمعات شعبية أثناء مرور القافلة وذلك حفاظاً على سلامة الجميع وراحتهم وتسهيلاً لعملية النقل في أفضل ظروف ممكنة.

/إنتهى/

رمز الخبر 1917981
https://ar.mehrnews.com/news/1917981/

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