عبد اللهيان: المقاومة الكريمة للشعب اللبناني مصدر فخر لشعوب المنطقة/ 452 اصابة بكورونا

عبداللهان لـ صفي الدين: المقاومة الكريمة للشعب اللبناني مصدر فخر لشعوب المنطقة

أكد وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، خلال لقائه ممثل حزب الله اللبناني لدى ايران، ان المقاومة الكريمة للشعب اللبناني مصدر فخر لشعوب المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، دعا خلال لقائه ممثل حزب الله اللبناني لدى ايران، عبد الله صفي الدين، اليوم الاربعاء، الى تنمية العلاقات بين الحكومة والشعب اللبنانيين مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، اكثر فاكثر...

غريب آبادي: لا تنتظروا ضبطاً للنفس وإجراءات بنّاءة ما دام الحظرُ مستمرّاً علينا

صرّح مندوب إيران لدى المنظمات الدولية للطاقة الذرية في فيينا "كاظم غريب آبادي"، في كلمة امام اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء: لا تتوقّعوا أن تضبط إيران نفسها وتتّخذ إجراءات بنّاءة مادام الحظر مستمرا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان غريب آبادي، قال خلال الإجتماع: الولايات المتحدة الأميركية انتهكت قرار مجلس الأمن رقم 2231 بالانسحاب من الاتفاق النووي واتباع سياسة "الضغوط القصوى" الفاشلة واستئناف الحظر، ما أثر بشكل مباشر ومُدمِّر على العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران، وهو الهدف الرئيسي للاتفاق النووي.

وأضاف، بما أن رفع الحظر وتداعياته في الاتفاق النووي يشكلان أساس رضا إيران عن الاتفاق، فإن الانتهاكات من قبل الولايات المتحدة جعلت هذا الجزء من الاتفاق غير فعّال وعديم الفائدة...

وزير الدفاع الإيراني: نتابع عن كثب حركة تطور الصناعات الدفاعية والعسكرية في المنطقة والعالم

أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد "محمد رضا آشتياني" خلال لقائه قائد مقر "خاتم الأنبياء(ص)" المركزي، اللواء "غلام علي رشيد"، عزم وزارة الدفاع على متابعة حركة تطور الصناعات الدفاعية والعسكرية في المنطقة والعالم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد مقر خاتم الانبياء (ص) المركزي، اللواء "غلام علي رشيد" التقى، بوزير الدفاع "محمد رضا آشتياني"، في مقر وزارة الدفاع، وتبادلا أطراف الحديث مؤكدين على ضرورة التعامل البنّاء بين المقر ووزارة الدفاع.

وأعرب اللواء رشيد، خلال اللقاء، عن أمله الكبير في تعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الجيش وحرس الثورة الإسلامية والشرطة وهيئة الأركان العامة ومقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي، في سبيل تقوية وتعزيز إقتدار القوات المسلحة الإيرانية...

الصحة الايرانية: تسجيل 452 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية عن تسجيل 19 ألفا و 731 إصابة و 452 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 19 ألفا و 731 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 360 ألفا و 387 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 3الفا و16 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج...

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