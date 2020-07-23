شمخاني:لن يهدأ لنا رَوعٌ حتى ننتقم لدم سليماني و المهندس/ إيران تنتج اسرع جهاز إلكتروني لكشف كورونا

موسوي: إيران في مجال الدفاع ضد التهديدات أكثر تحديثاً وأسرع منها

أعلن القائد العام للجيش اللواء عبدالرحيم موسوي، أن إيران في مجال الدفاع ضد التهديدات وتدريب الطاقات البشرية والمعدات الحديثة تمكنت من اجتياز حتى مستوى التهديدات.

ووفقا لتقرير الموقع الاعلامي للجيش اليوم الأربعاء ، قام اللواء عبد الرحيم موسوي ، القائد الأعلى للجيش بمعية قائد قاعدة الدفاع الجوي الوطنية ، بتفقد الوحدات المختلفة لمجموعة الرد السريع للدفاع الجوي في طهران .

وقال اللواء موسوي ان الدفاع الجوي اليوم يتحمل اعباء مهمة خطيرة للغاية في جميع أنحاء البلاد ، لأن الدفاع الجوي يمثل الخندق الاول للدفاع ونحن في مجال الدفاع ضد التهديدات ، سواء من حيث تدريب الطاقات البششرية والمعدات العصرية حتى نستبق التهديدات.

وأضاف اللواء موسوي : "على الرغم من أن الدفاع الجوي يعتمد على المعدات ، إلا أن المنتسبين الذين يستخدمون هذه المعدات أكثر أهمية ويجب علينا ان نولي اهمية للحفاظ على معنويات هؤلاء المنتسبين وتعزيزها".

شمخاني:لن يهدأ لنا رَوعٌ حتى ننتقم لدم سليماني و المهندس

صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الادميرال علي شمخاني،أمس الأربعاء، أن الشعبين الايراني والعراقي لن يهدأ لهما روع حتى يثارا من مرتكبي جريمة اغتيال شهداء المقاومة الفريق قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي شمخاني، في تغريدة اليوم (الأربعاء) على تويتر: ان ترامب اعترف بان الجيش الاميركي قام بامر مباشر منه بارتكاب جريمة اغتيال وجهين لامعين في مجال مكافحة الارهاب وهما الحاج الفريق قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس.

وأضاف شمخاني: "إن الشعبين الايراني والعراقي سيثاران لدم هذين الشهيدين ولن يهدا بالهما حتى يعاقبوا مرتكبي هذه الجريمة فانتقام اقسى ينتظرهم في الطريق./انتهى/

إزاحة الستار عن أسرع جهاز إلكتروني لكشف كورونا

عُقد الاجتماع الثاني لترويج العلم في مؤسسة المصطفى(ص) للعلوم والتكنولوجيا بحضور كل من رئيس غرفة التفكير في اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، وأستاذ جامعة صنعتي شريف وعضو في القسم الأخصائي بشؤون الذكاء الاصطناعي في منظمة الصحة العالمية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن اللجنة الاعلامية لمؤسسة المصطفى(ص) للعلوم والتكنولوجيا بعقد الاجتماع الثاني لترويج العلم في مؤسسة المصطفى(ص) للعلوم والتكنولوجيا بموضوع ازاحة الستار عن أسرع جهاز الكتروني لكشف كورونا.

حول جهاز آي مد لتشخيص الكورونا قال الدكتور ربيعي: يجب أن تمر البروتوكولات الطبية عبر عدد من المراحل كي تصل إلى مرحلة التنفيذ، في بعض البلدان يتم استخدام CT SCAN وفي أخرى يتم استخدام فحص كريات الدم البيضاء.

وأوضح: في المرحلة الأولى حاولنا دمج هذا النظام مع أنظمة التشخيص الموجودة في المستشفيات وتم دمج نظامنا الآن في احدى المستشفيات في طهران، وتم المضي بنفس هذه المراحل في بلدان أخرى مثل اندونيسيا والهند وبلدان أفريقية من أجل اتباع نفس المراحل لتفعيل الجهاز.

وقال: هذا النظام أثبت فعاليته عملياً وحالياً لدينا مشروع مشترك مع جامعة إيران وجامعة كاشان وسيكون مفيداً في الموجة الثانية من كورونا، النظام سيتمكن من تقييس العلامات الحياتية في المريض وتقدير احتمالات الحياة والموت ومدة المرض وهذا يساعد في أولويات المستشفيات.

عدد ضحايا كورونا يصل إلى 14،853 شخصاً بعد تسجيل 219 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 14 الاف و853 شخصاً، بعد تسجيل219 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و586 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الأربعاء، عن آخر الاحصائيات بخصوص كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و586 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 281 الاف و 413 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 219 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 14 الاف و853 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 244 الف و840 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و609 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

وأضافت لاري أنه لحد الان تم إجراء مليونين و228 الف و977 فحص كورونا في مختبرات البلاد.